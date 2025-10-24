3.66 BYN
Русский язык под запретом: в Латвии намерены ввести очередное языковое ограничение
Автор:Редакция news.by
Сейм Латвии готовится рассмотреть закон, который запретит чиновникам использовать в госучреждениях русский язык. Речь идет о том, чтобы исключить даже частное общение.
С посетителями или по служебной необходимости чиновники уже сейчас обязаны разговаривать исключительно на латвийском. За нарушение этого запрета будут предусмотрены административные наказания и штрафы.
Документ имеет все шансы стать законом: против носителей русского применяются в Латвии все более жесткие меры. Например, властями активно преследуется депутат Сейма Алексей Росликов, выступающий против запрета русского языка на улицах. Его несколько раз задерживали, против него сейчас ведется уголовное расследование.