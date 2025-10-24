Русский язык под запретом: в Латвии намерены ввести очередное языковое ограничение

Сейм Латвии готовится рассмотреть закон, который запретит чиновникам использовать в госучреждениях русский язык. Речь идет о том, чтобы исключить даже частное общение.

С посетителями или по служебной необходимости чиновники уже сейчас обязаны разговаривать исключительно на латвийском. За нарушение этого запрета будут предусмотрены административные наказания и штрафы.