Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Русский язык под запретом: в Латвии намерены ввести очередное языковое ограничение

Сейм Латвии готовится рассмотреть закон, который запретит чиновникам использовать в госучреждениях русский язык. Речь идет о том, чтобы исключить даже частное общение.

С посетителями или по служебной необходимости чиновники уже сейчас обязаны разговаривать исключительно на латвийском. За нарушение этого запрета будут предусмотрены административные наказания и штрафы.

Документ имеет все шансы стать законом: против носителей русского применяются в Латвии все более жесткие меры. Например, властями активно преследуется депутат Сейма Алексей Росликов, выступающий против запрета русского языка на улицах. Его несколько раз задерживали, против него сейчас ведется уголовное расследование.

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

ограничениярусский языкЛатвия