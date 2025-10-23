Рютте: НАТО хочет перемирия в Украине без предварительных условий

Североатлантический альянс добивается срочного перемирия в Украине без предварительных условий. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО во время своего визита в Вашингтон. В Белом доме его принимал президент США.



Как сообщил Марк Рютте журналистам, он прибыл к Трампу с намерением обсудить видение европейских стран НАТО о прекращении конфликта. По его словам, стороны должны остановиться там, где они находятся сейчас.



При этом Марк Рютте подчеркнул, что страны НАТО уже закупили оружия на 2 млрд долларов для Украины и намерены наращивать эти усилия.