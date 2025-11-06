Рютте призвал НАТО готовиться к длительной конфронтации с Россией

В НАТО призвали готовиться к затяжной конфронтации с Москвой. Как заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте, "опасность", исходящая от России, не исчезнет даже после завершения украинского конфликта.

По его словам, союзники Москвы (Китай, Северная Корея, Иран и ряд других стран) якобы будут стремиться подорвать действующие международные правила. Ранее генеральный секретарь НАТО заявил, что входящие в блок государства должны нарастить обороноспособность.



При этом российская сторона неоднократно указывала на небывалую активность НАТО у своих западных границ. Альянс продолжает расширять свое присутствие в Европе, называя это "сдерживанием российской агрессии".