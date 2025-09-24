Рыженков: Беларусь продолжит курс на развитие многополярности и многостороннего сотрудничества

Беларусь продолжит курс на развитие многополярности и многостороннего сотрудничества - с таким заявлением выступил глава МИД Максим Рыженков на мероприятии высокого уровня, которое было организовано китайской стороной в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как отметил дипломат, инициатива глобального развития, а также другие инициативы, предложенные в последние годы Председателем КНР, являются примером ответственного мирового лидерства.

Максим Рыженков особо акцентировал схожесть подходов Минска и Пекина по всем ключевым вопросам современной геополитики и мировой стратегии.

Министр также провел ряд важных встреч с главами МИД Омана, Мозамбика и Эфиопии, где обсуждались перспективы сотрудничества. Состоялись краткие беседы с коллегами из Анголы, Индонезии, Казахстана и Зимбабве.