Рыженков: Беларусь продолжит курс на развитие многополярности и многостороннего сотрудничества
Беларусь продолжит курс на развитие многополярности и многостороннего сотрудничества - с таким заявлением выступил глава МИД Максим Рыженков на мероприятии высокого уровня, которое было организовано китайской стороной в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Как отметил дипломат, инициатива глобального развития, а также другие инициативы, предложенные в последние годы Председателем КНР, являются примером ответственного мирового лидерства.
Максим Рыженков особо акцентировал схожесть подходов Минска и Пекина по всем ключевым вопросам современной геополитики и мировой стратегии.
Министр также провел ряд важных встреч с главами МИД Омана, Мозамбика и Эфиопии, где обсуждались перспективы сотрудничества. Состоялись краткие беседы с коллегами из Анголы, Индонезии, Казахстана и Зимбабве.
24 сентября насыщенная повестка будет продолжена. В рамках недели высокого уровня состоится специальное мероприятие по вопросам борьбы с изменением климата, а также саммит по устойчивой, инклюзивной и жизнестойкой глобальной экономике.