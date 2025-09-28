Рыженков: ЕС продолжает разжигать региональный конфликт украинскими дровами

"Важно, что один из основных глобальных центров силы - США - начинает осознавать важность данного тезиса (Прим. ред. неделимости безопасности). К сожалению, такого понимания нет в странах ЕС, которые продолжают разжигать региональный конфликт украинскими дровами. Такая ситуация особенно требует общих усилий для повышения уровня доверия между странами, хотя сегодня нет готовых рецептов. Необходимо действовать. И мы в Беларуси, которая находится в центре Европы, это понимаем, пожалуй, лучше всех. Ведь это через нас раз в полстолетия прокатывались все самые трагичные войны нового времени, стирая на своем пути все, кроме памяти. Поэтому мы говорим: медлить нельзя".