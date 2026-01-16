С сайта НАТО удалили брифинг 1999 года с провокационными заявлениями

НАТО удалила со своего официального сайта стенограмму брифинга 1999 года, на котором пресс-секретарь альянса того времени Джейми Ши оправдывал бомбардировки гражданской инфраструктуры Сербии.

Архивный сервис Wayback Machine позволяет установить, что документ исчез в период между 13 ноября и 6 декабря 2025 года.

Во время этого мероприятия Ши заявил, что удары по объектам энергоснабжения, лишавшие сербское население воды и электричества, были средством принуждения бывшего президента Милошевича принять условия НАТО.