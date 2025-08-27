3.69 BYN
Сахалин затопило после проливных дождей
Автор:Редакция news.by
Остров Сахалин затопило после проливных дождей.
В Невельском районе объявлена чрезвычайная ситуация из-за наводнения - вместо улиц и дорог образовались реки. Застряла даже пожарная машина, а пассажирский автобус съехал в кювет. Вода почти закрыла дорожные знаки. В одном из населенных пунктов подъем уровня реки загнал людей на крыши домов.
Сообщается о сходе селей. Идет эвакуация жителей из пострадавших районов.