Сахалин затопило после проливных дождей

В Невельском районе объявлена чрезвычайная ситуация из-за наводнения - вместо улиц и дорог образовались реки. Застряла даже пожарная машина, а пассажирский автобус съехал в кювет. Вода почти закрыла дорожные знаки. В одном из населенных пунктов подъем уровня реки загнал людей на крыши домов.