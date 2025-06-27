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Саммит ЕС поручил ЕК разработать дорожную карту по увеличению военных расходов сообщества к октябрю
Саммит ЕС поручил Еврокомиссии разработать дорожную карту финансирования милитаризации сообщества к следующей встрече на высшем уровне в октябре.
Таким образом будут созданы условия для выполнения решения НАТО об увеличении в 2,5 раза военных расходов стран континента. Об этом заявил глава Европейского совета Антониу Кошта.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в свою очередь пообещала упростить бюрократические ограничения и экологические нормы, а также правила предоставления госпомощи для военных инвестиций. По ее словам, 16 из 27 стран ЕС уже запросили у Еврокомиссии возможность увеличить дефицит своих госбюджетов на 1,5 % в ближайшие годы, чтобы привлечь дополнительные кредиты на военные нужды.
Глава ЕК призвала остальные государства ЕС "воспользоваться этой возможностью" для повышения своих военных расходов.