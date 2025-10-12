Саммит по прекращению огня в секторе Газа пройдет в Шарм-эль-Шейхе 13 октября

ХАМАС не будет представлен на саммите мира в Шарм-эль-Шейхе собственной делегацией. От лица группировки соглашение, которое позволит установить окончательный и, как все надеются, нерушимый мир в секторе Газа, подпишут посредники.

Предстоящую встречу омрачила трагедия. Утром 12 октября в Египте в ДТП погибли три дипломата из Катара, которые направлялись на переговоры.

Всего в саммите примут участие порядка 20 лидеров, в том числе американский президент Дональд Трамп.