Саммит по прекращению огня в секторе Газа пройдет в Шарм-эль-Шейхе 13 октября
ХАМАС не будет представлен на саммите мира в Шарм-эль-Шейхе собственной делегацией. От лица группировки соглашение, которое позволит установить окончательный и, как все надеются, нерушимый мир в секторе Газа, подпишут посредники.
Предстоящую встречу омрачила трагедия. Утром 12 октября в Египте в ДТП погибли три дипломата из Катара, которые направлялись на переговоры.
Всего в саммите примут участие порядка 20 лидеров, в том числе американский президент Дональд Трамп.
Пока мирные договоренности сторонами соблюдаются. Израиль привел армию в состояние повышенной боевой готовности, но все-таки начал отвод войск. Открылись пропускные пункты на границе сектора Газа и Египта, куда уже прибыли первые гуманитарные караваны. Военные действия, которые унесли жизни 67 тыс. палестинцев и более чем 1 тыс. израильтян, окончательно прекратились.