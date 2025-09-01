3.69 BYN
2.97 BYN
3.47 BYN
Саммит ШОС вызывает раздражение и панику у Запада
Запад в панике наблюдает за происходящем в Китае. Саммит ШОС - на первых полосах мировых СМИ, одни реагируют с ревностью, другие - с радостью.
New York Times заявляет - мероприятие в Тяньцзине стало триумфом внешнеполитической стратегии Си Цзиньпина. Саммит много значит для консолидации стран Азии и Глобального Юга, которая особенно показательна на фоне разлада между США и их некогда верными союзниками.
Bloomberg выражает явное недовольство, отмечая, что Россия вместе с другими политическими тяжеловесами создает альтернативу западному миропорядку. Единство членов ШОС явно расстраивает и британцев.
Daily Mail сетует, что Россия, Китай, КНДР и десятки других стран отважились проявить неповиновение Западу и вовсе не считают себя изгоями.
А вот турецкое издание Aydinlik, наоборот, в восторге от саммита. Автор заявляет - на глобальном мероприятии ШОС находится весь мир, кроме загнивающих стран Запада, и голос растущей Азии звучит все громче. Страны-участники лишь посмеются над пошлинами и санкциями и противостоят проблемам сообща.