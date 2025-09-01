Запад в панике наблюдает за происходящем в Китае. Саммит ШОС - на первых полосах мировых СМИ, одни реагируют с ревностью, другие - с радостью.

New York Times заявляет - мероприятие в Тяньцзине стало триумфом внешнеполитической стратегии Си Цзиньпина. Саммит много значит для консолидации стран Азии и Глобального Юга, которая особенно показательна на фоне разлада между США и их некогда верными союзниками.

Bloomberg выражает явное недовольство, отмечая, что Россия вместе с другими политическими тяжеловесами создает альтернативу западному миропорядку. Единство членов ШОС явно расстраивает и британцев.

Daily Mail сетует, что Россия, Китай, КНДР и десятки других стран отважились проявить неповиновение Западу и вовсе не считают себя изгоями.