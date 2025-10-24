3.66 BYN
Саммит в Брюсселе: европейцы отложили принципиальные решения на декабрь
Саммит ЕС в Брюсселе завершился безрезультатно. Решение главной проблемы было отложено на декабрь. Участники встречи так и не смогли договориться, можно ли отважиться конфисковать замороженные российские активы.
Активно протестовала против этого Бельгия. Премьер-министр заявил, что даже в ходе Второй мировой войны подобного не было. Бельгия, где хранятся почти 300 млрд российских средств, требовала солидарно принять на себя все риски, если потом придется отвечать по суду, платить должны будут все.
Между тем на саммите была названа сумма, в которую Европе обошлась Украина. Только с начала 2025 года ЕС выделил Киеву более 20 млрд евро, а с 2022-го - 177 млрд. В ближайшее время Владимир Зеленский рассчитывал получить еще 140 млрд евро, но где их взять, европейцы пока не придумали.