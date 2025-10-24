Саммит в Брюсселе: европейцы отложили принципиальные решения на декабрь

Саммит ЕС в Брюсселе завершился безрезультатно. Решение главной проблемы было отложено на декабрь. Участники встречи так и не смогли договориться, можно ли отважиться конфисковать замороженные российские активы.

Активно протестовала против этого Бельгия. Премьер-министр заявил, что даже в ходе Второй мировой войны подобного не было. Бельгия, где хранятся почти 300 млрд российских средств, требовала солидарно принять на себя все риски, если потом придется отвечать по суду, платить должны будут все.