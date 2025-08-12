"Санду, твой дом - тюрьма": акция в поддержку осужденной Евгении Гуцул не утихает у СИЗО в Кишиневе

В Молдове продолжают кипеть страсти вокруг осужденной по политическим мотивам главы Гагаузии Евгении Гуцул. Акция в ее поддержку не утихает у СИЗО в Кишиневе.

Люди с плакатами в руках скандируют: "Санду, твой дом - тюрьма". Они требуют, чтобы депутатам от оппозиционного блока "Победа" разрешили посетить Башкан. В свою очередь молдавский бизнесмен и политик Илан Шор призвал своих сторонников начать кампанию гражданского неповиновения в знак протеста беспредела властей.

Как стало известно, Евгения Гуцул через адвокатов передала сторонникам обращение с призывом продолжать борьбу с диктатурой Санду. Она отметила, что поддержка помогает ей бороться с несправедливостью и пообещала отстаивать права невиновных людей, которые подвергаются унижениям.