Когда в Асунсьоне, столице Парагвая, представители Евросоюза и МЕРКОСУР, наконец, поставили подписи под соглашением, которое обсуждали с прошлого тысячелетия, в Европе не последовало ни фанфар, ни праздничных речей. Сделка, которая должна была стать символом глобализации, превратилась в источник конфликтов и экономических страхов.

Документ вызвал волну недовольства среди производителей во многих странах Европы. Европейские фермеры, а также правые партии охвачены печалью. Если бы аграрии могли голосовать тракторными сигналами, Европа оглохла бы еще в 2025 году. Протесты шли месяцами - от Брюсселя до Мадрида, от Варшавы до Парижа. Фермеры повторяли как мантру: поток дешевой аграрной продукции из Латинской Америки уничтожит аграрную модель Евросоюза.

Сантьяго Абаскаль, председатель партии "Голос" (Испания):

"Те, кто разводит свиней, те, кто выращивает зерно, понимают, что границы откроются и все начнет поступать из Бразилии и Аргентины. Сельскохозяйственный сектор и без того сталкивался с достаточным количеством проблем из-за зеленого курса, теперь они навязывают нам МЕРКОСУР".

Франция стала одной из первых стран ЕС, где даже сам факт возможного подписания соглашения о свободной торговле спровоцировал масштабные протесты. Фермеры блокировали на тракторах дороги к югу от Лиона. Нескончаемыми потоками подвозили порции навоза к административным зданиям. В пригороде Парижа вылили десятки литров молока под звон пустых кастрюль и колокольчиков. Забросали яйцами Французское агентство по безопасности пищевых продуктов, окружающей среды и труда. У дверей Национального собрания вывалили целый грузовик картофеля - тонкий намек, что пора бы уже "почистить" политику.

"В Европейском союзе они задают тон. Так чего же вы хотите, пока они у власти? В любом случае Макрон - всего лишь клоун. Он подчиняется приказам гиены. Вот и все", - отметила одна из протестующих.

Лидеры крупнейших аграрных объединений подчеркивают, что протесты направлены не против Латинской Америки, а против условий, которые ставят европейских фермеров в неравное положение.

Массовые демонстрации сотрясли и Варшаву. Польские фермеры направили колонны тракторов в столицу. Протестующие потребовали от правительства однозначно выступить против соглашения.

"Дело не в том, что мы, фермеры, против Европейского союза. Просто Европейский союз в его нынешнем виде нуждается в исправлении. После 20 лет инвестиций и стремления производить продукты высочайшего качества, оказывается, что мы сейчас боремся и сталкиваемся с разрушением наших ферм. В то же время импортируется некачественная продукция. Это лицемерие ЕС должно прекратиться, оно должно закончиться, его нужно исправить, и мы должны иметь возможность жить нормальной жизнью", - высказалась женщина на акции протеста.

Тонны претензий вывалили и итальянские фермеры. На тракторах они перекрыли движение в Милане. Аграрии выражают опасения, что соглашение приведет к наводнению Европы дешевыми продуктами питания и недобросовестной конкуренции.

Требуют от правительства не допустить ратификацию соглашения ЕС с МЕРКОСУР и жители Греции. "Мы достигли предела, больше нет выхода. Мы терпели столько, сколько могли, и все. У нас больше нет мужества и сил", - отметил грек.

Фермеры неоднократно подчеркивали, что уже находятся в тяжелом положении: рост цен на удобрения, корма, топливо и энергию подорвал их рентабельность. В этих условиях открытие рынка для дешевой говядины, сахара и зерна из МЕРКОСУР воспринимается ими как решение, которое может привести к массовым банкротствам. Но несмотря на протесты, петиции и массовые акции, Еврокомиссия продвинула соглашение вперед.

Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии:

"Мы создаем крупнейшую в мире зону свободной торговли. Мы создаем рынок с населением в 700 млн человек, и здесь торгуется ВВП, составляющий почти 20 % мирового ВВП. Это феноменально. И это соглашение посылает миру очень сильный сигнал. Оно отражает четкий и обдуманный выбор. Мы выбираем справедливую торговлю вместо тарифов. Мы выбираем продуктивное долгосрочное партнерство вместо изоляции".