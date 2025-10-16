3.73 BYN
Секретные польские военные документы были найдены на свалке
В Польше сотни секретных военных документов были найдены на свалке. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на издание Onet.
Люди, нашедшие бумаги, передали их в редакцию издания. Среди документов - карты военных складов, планы эвакуации взрывчатых веществ в случае войны, инструкции по ведению боевых действий, технические описания мест хранения взрывчатых веществ, персональные данные личного состава частей, планы развертывания одного из подразделений во время учений.
Предоставившие их люди утверждают, что документы лежали на свалке рядом со складом взрывчатых веществ. По словам отправителей, материалы выпали из одного из пластиковых пакетов на складе. Они утверждают, что в некоторых пакетах документы были измельченные, но во многих других - неразрезанные.
Бывший командир Еврокорпуса генерал Ярослав Громадзинский, с которым поговорило издание, назвал утечку "скандалом" и "ядерной бомбой". Комментируя найденные документы, он сказал: "Произошедшее показывает, в каком состоянии находится армия. В конце концов, у вас есть секретные документы от 2023 года, которые, согласно закону о защите секретной информации, должны храниться в военном ведомстве пять лет".