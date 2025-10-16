Секретные польские военные документы были найдены на свалке

Фото freepik.com news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/279cabc9-71cc-48b3-8813-89166b3de2ed/conversions/4f02d62f-08fa-4704-ba4a-d95de24a481a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/279cabc9-71cc-48b3-8813-89166b3de2ed/conversions/4f02d62f-08fa-4704-ba4a-d95de24a481a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/279cabc9-71cc-48b3-8813-89166b3de2ed/conversions/4f02d62f-08fa-4704-ba4a-d95de24a481a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/279cabc9-71cc-48b3-8813-89166b3de2ed/conversions/4f02d62f-08fa-4704-ba4a-d95de24a481a-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото freepik.com

В Польше сотни секретных военных документов были найдены на свалке. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на издание Onet.

Люди, нашедшие бумаги, передали их в редакцию издания. Среди документов - карты военных складов, планы эвакуации взрывчатых веществ в случае войны, инструкции по ведению боевых действий, технические описания мест хранения взрывчатых веществ, персональные данные личного состава частей, планы развертывания одного из подразделений во время учений.

Предоставившие их люди утверждают, что документы лежали на свалке рядом со складом взрывчатых веществ. По словам отправителей, материалы выпали из одного из пластиковых пакетов на складе. Они утверждают, что в некоторых пакетах документы были измельченные, но во многих других - неразрезанные.