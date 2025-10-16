Трамп анонсировал новую встречу с Путиным в Будапеште

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут вскоре новую личную встречу, которая пройдет в Будапеште. Об этом заявил по итогам телефонного разговора с Путиным Трамп.

"В заключение беседы мы согласились с тем, что на следующей неделе состоится встреча советников высокого уровня. Президент Путин и я потом встретимся в согласованном месте - в Будапеште, Венгрия", - написал американский лидер в Truth Social.