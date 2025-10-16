Спецкор RT прокомментировал призыв Лукашенко к завершению конфликта между РФ и Украиной

"Мне показалось, что Александр Лукашенко впервые сказал, наверное, знаете, как должен говорить президент Украины Владимир Зеленский, он сказал с болью, горечью и понятными перспективами, что ожидает страну в случае, если действующий президент Украины Владимир Зеленский будет продолжать эту политику. Если вспоминать все, что говорил лидер Беларуси за последние 3,5 года, то он в основном обращался к Зеленскому. Он говорил ему, чтобы тот к нему прислушался. Судя по всему, терпение закончилось. Зеленский не слышит, Александр Григорьевич предлагал ему встретиться, просто поговорить. Зеленский даже от этого отказался, хотя на самом деле это был, наверное, единственный шанс прийти к миру. Александр Григорьевич говорит прямым текстом, что если Зеленский не остановится, если он, не знаю, не ударит по рукам, не обрубит эти цепи, которыми его связали европейские лидеры, если он громко не выскажется именно как украинец за Украину, то Украину уже не спасти, ее вообще не будет, ее не будет ни в человеческом ресурсе, ни в политическом каком-то. На политической карте мира ее вообще не станет".