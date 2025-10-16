Трамп заявил, что проводит сейчас телефонную беседу с Путиным

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что он сейчас проводит телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным и эта беседа будет продолжительной. Об этом сообщает ТАСС.

"Я сейчас разговариваю с президентом Путиным. Идет продолжительный разговор, и после его завершения я сообщу о его содержании, как и президент Путин", - написал американский лидер в Truth Social.

Ранее портал Axios писал, что Дональд Трамп 16 октября проведет телефонный разговор с Владимиром Путиным, чтобы обсудить конфликт в Украине. Издание обращало внимание, что разговор состоится за день до ожидаемой встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме.

До этого пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявлял, что сегодня вечером Владимир Путин может провести международный телефонный разговор.