Автор:Редакция news.by
Белый дом назвал беседу Путина и Трампа очень хорошей
Телефонный разговор президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина был хорошим и продуктивным. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, пишет ТАСС.
"Это был хороший и продуктивный телефонный звонок", - сказала она в прямом эфире телекомпании Fox News.