Состоялся телефонный разговор президентов России и США. Трамп созвонился с Путиным. По всей видимости, беседа явно связана с завтрашним визитом в Вашингтон Зеленского.

В Белом доме пытаются активизировать российско-украинский мирный процесс. А потому Трампу необходимо уточнить позицию Владимира Путина по широкому спектру вопросов.

Как ожидается, 17 октября Зеленский будет просить у хозяина Белого дома оружие и в первую очередь пресловутые Tomahawk. Поступает информация, что Зеленский даже собирается пообещать Трампу закупать у США газ и нефть.

Белый дом не раз подчеркивал, что вопрос о Tomahawk далеко не решен, здесь взвешиваются самые разные варианты. В любом случае оружие у американцев должны закупать европейцы (на этом США стоят твердо).