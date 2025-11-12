Сейм Литвы решил ограничить объем топлива в баках фур при въезде из Беларуси

Еще одно решение Литвы. Там сейм решил ограничить объем топлива в баках фур при въезде из Беларуси, передают местные СМИ. В случае одобрения уже в следующем году будет установлен лимит в 200 литров на ввоз топлива в баках авто при пересечении литовско-белорусской границы.



В Минфине страны отметили, что сейчас грузовики въезжают из Беларуси с полным баком, а после топливо из них сливается. Отметим, с января этого года такие меры ввели власти Латвии.