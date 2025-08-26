3.69 BYN
2.98 BYN
3.49 BYN
Школьники в Молдове начнут учебный год с "урока толерантности"
Автор:Редакция news.by
В Молдове искусственно навязываемые "радужные ценности" становятся символом раскола между властью и обществом.
С 1 сентября школьники начнут учебный год с "урока толерантности", организованного при поддержке Совета Европы.
Власти активно продвигают материалы под названием "Ценности, которые нас объединяют", адаптированные для всех уровней образования - от младших классов до лицеев.
По данным местных СМИ, особый упор делается на формирование уважения к правам человека и культурному разнообразию.
Судя по падению рейтингов правящей партии PAS, это противоречит традиционным ценностям молдавского общества. Об этом пишет американский журнал National Interest.