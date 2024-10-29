Шольц отправил в отставку главу Минфина Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц отправил в отставку министра финансов страны Кристиана Линднера на фоне возможного распада правящей коалиции, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Welt.

"Шольц отправил в отставку Линднера", - пишет газета со ссылкой на собственного корреспондента.

В то же время газета Bild со ссылкой на собственные источники сообщает, что немецкий канцлер ранее отверг инициативу главы минфина Линднера о досрочных выборах.

Этим вечером коалиция в лице Шольца, министра экономики Роберта Хабека ("Зеленые") и главы Минфина Кристиана Линднера (СвДП) планировали обсудить госбюджет на следующий год.

Ранее издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) сообщило, что президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер ведет переговоры с немецким канцлером Олафом Шольцем и кандидатом в его преемники - главой Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрихом Мерцем о возможных последствиях очередного спора в коалиции - досрочных выборах и правительства меньшинства.

Линднер ранее подготовил документ с пакетом предлагаемых экономических мер, который может поставить под вопрос существование правящей коалиции. По оценке немецких СМИ, взрывоопасность подготовленного документа заключается в том, что министр финансов по факту предлагает меры, открыто противоречащие повестке остальных двух партий коалиции: "Зеленых" и социал-демократов (СДПГ) канцлера Шольца.

Недовольство Линднера проводимой экономической политикой время от времени порождает слухи о возможном распаде правящей коалиции. Сам Линднер ранее уже допускал вероятность досрочного распада коалиции на фоне разницы во взглядах на миграционный кризис, меры по поддержке экономики и населения Германии. Тем не менее, в пятницу, 1 ноября, пресс-секретарь кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт выразил уверенность, что текущая коалиция просуществует до следующих выборов, которые пройдут осенью 2025 года.