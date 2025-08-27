Шор: Власти Молдовы сдали страну в руки иностранных бюрократов из Брюсселя

Фото: ТАСС news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3a5a29a4-e250-4d10-808d-150c285e9b88/conversions/19df6c08-9881-4e69-ade3-89ec0583d26a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3a5a29a4-e250-4d10-808d-150c285e9b88/conversions/19df6c08-9881-4e69-ade3-89ec0583d26a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3a5a29a4-e250-4d10-808d-150c285e9b88/conversions/19df6c08-9881-4e69-ade3-89ec0583d26a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3a5a29a4-e250-4d10-808d-150c285e9b88/conversions/19df6c08-9881-4e69-ade3-89ec0583d26a-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: ТАСС

Суверенитет Молдовы предан теперешними властями республики, отдавшими страну в руки ЕС в обмен на кредиты и обещания, считает лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор. Его цитату приводит РИА Новости.

"Та независимость, о которой мы мечтали - независимость сильного, процветающего государства, уважаемого всеми соседями, - предана нынешней властью. Вместо укрепления суверенитета Санду и партия "Действие и солидарность" сдали нашу страну в руки иностранных бюрократов из Брюсселя. Они променяли Молдову на обещания и кредиты, превращая ее в служанку евросоюзных недополитиков", - написал Шор в своем Telegram-канале в День независимости Молдовы.

По его словам, режим пытается стереть молдавскую самобытность, навязать чуждые ценности и переписать историю.

"Это не путь к свободе - это новая форма рабства. Подлинная независимость нами была обретена в 1944 году, когда наша земля была освобождена от румынской оккупации, принесшей нам неисчислимые страдания. Это освобождение позволило нам строить свои школы, развивать свой язык и культуру в братской семье народов, в союзном государстве. Уверен, так будет и впредь", - подчеркнул Шор.

Власти Молдовы перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".