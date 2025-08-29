3.69 BYN
Шпаковский: Для сохранения международного авторитета США должны уйти от "палочной" дипломатии
Саммит ШОС показал, что многополярный мир ожидает нас не в будущем, а уже существует в настоящем. И Западу пора переходить от "палочной" дипломатии к более цивилизованному диалогу. Об этом заявил депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Александр Шпаковский в "Актуальном интервью".
Уже сейчас, как отметил он, наблюдаются определенные позитивные сигналы из Вашингтона и североамериканской администрации, видится в большей степени проявление здравомыслия в сравнении с предшественниками. "Попытки разговаривать с помощью шантажа в ультимативном тоне - эти времена давно прошли. На сегодняшний день Соединенные Штаты Америки не являются однозначным лидером в однополярном мире. Мир становится многополярным", - подчеркнул политик.
Александр Шпаковский:
"Соединенные Штаты действительно один из стратегически значимых полюсов, пожалуй, опережающий на сегодняшний день другие государства планеты, в том числе претендующие на такой статус сверхдержавы. Но вместе с тем это скорее роль первых среди равных. Более того, эта ситуация временная, это пока так".
"Если Соединенные Штаты Америки желают сохранить свой вес, свой авторитет на международной арене, наверное, пора переходить от этой "палочной" дипломатии к более цивилизованному диалогу, без шантажа, без ультиматумов, без размахивания тарифными рестрикциями", - резюмировал депутат.