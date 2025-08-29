Шпаковский: Для сохранения международного авторитета США должны уйти от "палочной" дипломатии

Саммит ШОС показал, что многополярный мир ожидает нас не в будущем, а уже существует в настоящем. И Западу пора переходить от "палочной" дипломатии к более цивилизованному диалогу. Об этом заявил депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Александр Шпаковский в "Актуальном интервью".

Уже сейчас, как отметил он, наблюдаются определенные позитивные сигналы из Вашингтона и североамериканской администрации, видится в большей степени проявление здравомыслия в сравнении с предшественниками. "Попытки разговаривать с помощью шантажа в ультимативном тоне - эти времена давно прошли. На сегодняшний день Соединенные Штаты Америки не являются однозначным лидером в однополярном мире. Мир становится многополярным", - подчеркнул политик.

Александр Шпаковский:

"Соединенные Штаты действительно один из стратегически значимых полюсов, пожалуй, опережающий на сегодняшний день другие государства планеты, в том числе претендующие на такой статус сверхдержавы. Но вместе с тем это скорее роль первых среди равных. Более того, эта ситуация временная, это пока так".