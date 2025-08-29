Шпаковский о вступлении Беларуси в ШОС: Это была победа нашей дипломатии

Фото: БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3f24c9f7-d65a-434c-a8e6-922911fc5c79/conversions/907634f7-d553-49c9-8495-6fc340ffeb3e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3f24c9f7-d65a-434c-a8e6-922911fc5c79/conversions/907634f7-d553-49c9-8495-6fc340ffeb3e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3f24c9f7-d65a-434c-a8e6-922911fc5c79/conversions/907634f7-d553-49c9-8495-6fc340ffeb3e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3f24c9f7-d65a-434c-a8e6-922911fc5c79/conversions/907634f7-d553-49c9-8495-6fc340ffeb3e-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: БЕЛТА

Вступление Беларуси в Шанхайскую организацию сотрудничества - это победа дипломатии страны. Об этом заявил депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Александр Шпаковский в "Актуальном интервью".

Как отметил политик, присутствие белорусского лидера и официальных делегаций страны на подобного рода площадках позволяет Республике Беларусь развивать разносторонние контакты: и в политической, и в экономической, и в культурно-гуманитарной, и в научно-образовательной и военной сферах.

Александр Шпаковский:

"Все, что мы делаем в ШОС на сегодняшний день, мы делаем впервые. Каждый саммит, каждое решение, каждая делегация историческая, потому что Беларусь впервые присоединилась к данной организации. Это была победа нашей дипломатии. И эта победа состоялась на фоне попыток коллективного Запада изолировать Республику Беларусь, превратить наше государство в некоего изгоя".