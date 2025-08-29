3.69 BYN
Шпаковский о вступлении Беларуси в ШОС: Это была победа нашей дипломатии
Вступление Беларуси в Шанхайскую организацию сотрудничества - это победа дипломатии страны. Об этом заявил депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Александр Шпаковский в "Актуальном интервью".
Как отметил политик, присутствие белорусского лидера и официальных делегаций страны на подобного рода площадках позволяет Республике Беларусь развивать разносторонние контакты: и в политической, и в экономической, и в культурно-гуманитарной, и в научно-образовательной и военной сферах.
Александр Шпаковский:
"Все, что мы делаем в ШОС на сегодняшний день, мы делаем впервые. Каждый саммит, каждое решение, каждая делегация историческая, потому что Беларусь впервые присоединилась к данной организации. Это была победа нашей дипломатии. И эта победа состоялась на фоне попыток коллективного Запада изолировать Республику Беларусь, превратить наше государство в некоего изгоя".
"Но пока мы видим что ни Беларусь, ни Россию изолировать не получается. Скорее Европа самоизолируется от всего остального мира. А мир уже далеко не западоцентричен", - заметил депутат.