Шпаковский о вступлении Беларуси в ШОС: Это была победа нашей дипломатии

Фото: БЕЛТА

Вступление Беларуси в Шанхайскую организацию сотрудничества - это победа дипломатии страны. Об этом заявил депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Александр Шпаковский в "Актуальном интервью".

Как отметил политик, присутствие белорусского лидера и официальных делегаций страны на подобного рода площадках позволяет Республике Беларусь развивать разносторонние контакты: и в политической, и в экономической, и в культурно-гуманитарной, и в научно-образовательной и военной сферах.

Александр Шпаковский:

"Все, что мы делаем в ШОС на сегодняшний день, мы делаем впервые. Каждый саммит, каждое решение, каждая делегация историческая, потому что Беларусь впервые присоединилась к данной организации. Это была победа нашей дипломатии. И эта победа состоялась на фоне попыток коллективного Запада изолировать Республику Беларусь, превратить наше государство в некоего изгоя".

"Но пока мы видим что ни Беларусь, ни Россию изолировать не получается. Скорее Европа самоизолируется от всего остального мира. А мир уже далеко не западоцентричен", - заметил депутат.

