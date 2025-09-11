3.64 BYN
3.08 BYN
3.61 BYN
Шведское правительство намерено ужесточить законы, установив уголовную ответственность с 13 лет
Снижение возраста уголовной ответственности связано с тем, что преступные группировки и банды используют детей в тяжких преступлениях, заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, передает БЕЛТА со ссылкой на Казинформ.
Кристерссон сообщил, что страна снизит возраст уголовной ответственности с нынешних 15 лет после увеличения количества случаев, когда банды вербуют детей через соцсети и используют их для совершения тяжких преступлений.
По данным властей Швеции, в первом полугодии 2024 года количество лиц в возрасте до 15 лет, подозреваемых в убийстве, пособничестве в убийстве или покушении на убийство, составило 93 человека, что втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года.
"Дети безжалостно эксплуатируются преступными группировками для совершения тяжких преступлений. С целью защиты этих детей и их потенциальных жертв правительство принимает решительные меры против такого циничного использования", - заявил Кристерссон.
Власти поясняют, что данная мера является ответом на растущую угрозу организованной преступности в государстве. Отмечается, что "система работы с несовершеннолетними преступниками недостаточна", в связи с чем правительство вынуждено идти на "жесткие меры" в отношении молодежной преступности.