Швеция направит в Польшу самолеты и средства ПВО

С помощью нагнетания обстановки польскому режиму удалось частично мобилизовать в свою поддержку Европу.

Глава Минобороны Польши заверил, что Швеция в экстренном порядке направит в страну самолеты и средства ПВО якобы в связи с нарушением польского воздушного пространства некими беспилотниками.

При этом Косиняк-Камыш не привел деталей, какая именно техника будет доставлена в Польшу. По данным Bloomberg, Польша запросила у союзников дополнительные системы ПВО и средства борьбы с дронами.