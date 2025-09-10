3.66 BYN
Швеция направит в Польшу самолеты и средства ПВО
Автор:Редакция news.by
С помощью нагнетания обстановки польскому режиму удалось частично мобилизовать в свою поддержку Европу.
Глава Минобороны Польши заверил, что Швеция в экстренном порядке направит в страну самолеты и средства ПВО якобы в связи с нарушением польского воздушного пространства некими беспилотниками.
При этом Косиняк-Камыш не привел деталей, какая именно техника будет доставлена в Польшу. По данным Bloomberg, Польша запросила у союзников дополнительные системы ПВО и средства борьбы с дронами.
Теперь становится очевидным, для чего Варшава раздувала ситуацию с залетевшими дронами - все это похоже на спланированную провокацию для масштабной эскалации.