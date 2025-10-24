Швеция разместит в Латвии средства ПВО в составе сил НАТО

Швеция в 2026 году разместит в Латвии средства ПВО в составе сил НАТО. Это две самоходные зенитные установки, предназначенные в том числе для борьбы с беспилотниками.

В балтийской республике будет также размещен батальон из 3 тыс. шведских военнослужащих. Место в казармах для союзника освободит Дания. Каждые полгода контингент двух стран будет сменять друг друга. Швеция - четырнадцатое по счету государство, чьи вооруженные силы задействованы в работе сил НАТО, размещенных в Латвии с 2004 года.