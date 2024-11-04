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Силы ПВО России сбили 22 беспилотника, которые летели на Москву

Силы ПВО России сбили 22 беспилотника, которые летели на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Российской Федерации обезвредили 22 беспилотника, которые направлялись на Москву. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает ТАСС.

"Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. <...> Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе сбиты еще два беспилотника, летевших на Москву", - написал он в своем Telegram-канале.

Позже мэр столицы сообщил об уничтожении 8 дронов над Раменским, Домодедово и Коломной, а затем об уничтожении еще 10 БПЛА в городских округах Раменское и Домодедово.

В Росавиации сообщили об ограничении работы аэропортов Домодедово и Жуковский для обеспечения безопасности полетов.

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