3.40 RUB
3.40 USD
3.59 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Силы ПВО России сбили 22 беспилотника, которые летели на Москву
Силы противовоздушной обороны (ПВО) Российской Федерации обезвредили 22 беспилотника, которые направлялись на Москву. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает ТАСС.
"Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. <...> Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе сбиты еще два беспилотника, летевших на Москву", - написал он в своем Telegram-канале.
Позже мэр столицы сообщил об уничтожении 8 дронов над Раменским, Домодедово и Коломной, а затем об уничтожении еще 10 БПЛА в городских округах Раменское и Домодедово.
В Росавиации сообщили об ограничении работы аэропортов Домодедово и Жуковский для обеспечения безопасности полетов.
Президент
Все
Александр Лукашенко принял с докладом главу Администрации Президента
Лукашенко попросил журналистов кое-что передать руководителям СМИ
"Уже достаточно" - Лукашенко высказался о собранных 1,5 млн подписей за его выдвижение на выборах
Лукашенко на встрече с инициативной группой: Честно мне напишите, что сказали люди
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Запад не оставляет Грузию в покое. В Тбилиси прибудет миссия по изучению прошедших выборов
Захарова: Евромайдан в Украине был проплачен Западом для выкачивания ресурсов из страны
Международный уголовный суд выдал ордера на арест Нетаньяху и Галанта
За счет чего Трамп собирается сделать Америку снова великой
Регионы
Все
Происшествия
Все