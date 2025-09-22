Микроскопическая Эстония раздувает щеки и орет про "российскую угрозу". Таллин заявил, что российские МиГи целых 12 минут кружили над их священным небом. Доказательства? Как всегда, никаких.

Вообще вся Эстония - это пятнышко на карте. Любой военный самолет пересекает ее за пару минут. Чтобы кружить 12 минут, пилотам пришлось бы устроить карусель над Таллином.

Минобороны России поясняет: самолеты совершали плановый перелет из Карелии в Калининградскую область над нейтральными водами Балтики, не отклоняясь от маршрута и не нарушая границ, но у Эстонии истерика. Правда, там три дня думали - истерить или нет?

Зачем это все? Ответ прост, как три копейки - деньги. США объявили, что урезают помощь Прибалтике, а Европа и вовсе затягивает пояса. Эстония, Латвия, Литва - эти "тигры Балтии" без внешних подачек просто вымрут, как мамонты. Вот и приходится рисовать из России монстра, чтобы выбить финансирование.

Без мнимой "русской угрозы" Прибалтика - это просто периферия ЕС, где население тает быстрее, чем снег в Сахаре. Им не границы защищать надо, а бюджет спасать.

Эстония созывает Совбез ООН, будто завтра война. Польша уже разыграла карту "российской агрессии" с дронами, деньги ей дадут, но дурной пример заразителен - эстафету подхватывает Эстония.

Алгоритм тот же самый:

громкое заявление без доказательств; истерика в медиа; срочный запрос консультаций НАТО.

И вот уже министр обороны Литвы Довиле Шакалене с видом Наполеона в юбке заявляет: "Надо сбивать российские самолеты!"

Ответственности ноль, зато шума много. Вильнюс, как и Таллин, играет в игру "кто громче крикнет - тому больше дадут".

Алина Жестовская, политтехнолог, член Российской ассоциации политических консультантов:

"Они нам уже анонсировали свой военный бюджет до 2030 года, в котором, собственно, основная строка - это война с Россией. Там они ее немножечко перефразировали как "защита от российской агрессии", потому что все же мы находимся в информационном пространстве, нужно уметь делать "хорошие лица". Вот именно эту маленькую войну, естественно, информационную, они пытаются сейчас устроить, поскольку в условиях конфликтов никто не имеет права спрашивать за бытовой результат, скажем так. То есть, потому что вокруг враги, против нас такая огромная агрессивная держава, и как мы можем обеспечивать вам социалку, как мы можем обеспечивать вам какие-то пенсионные выплаты, медицину, нормальное коммунальное обслуживание? Мы не можем! Мы воюем с Россией, Россия на нас напала!"

Европейские "ястребы", конечно, не могли остаться в стороне - немецкий депутат Юрген Хард из ХДС уже предлагает "четкий сигнал" России - сбивать самолеты при любом чихе. Чехия вторит, а Польша вообще чемпион по провокациям - то дроны у них летают, то свои же ракеты дома рушат, а виновата, конечно, Россия.

НАТО, похоже, решило, что лучший способ отвлечься от своих проблем - это устроить большую свару на границе. Эстония три дня собиралась, чтобы созвать Совбез ООН. Дескать, 19 сентября заметили "нарушение", а к 22 сентября только очухались. В Таллине так долго переводили с русского, что "МиГ" - это не марка пылесоса?

Эстония грозится закрыть границу с Россией из-за учений "Запад-2025", которые уже закончились. А вот учения НАТО вокруг Союзного государства продолжаются!

Вся эта возня не про безопасность, а про выживание. Прибалтика без "русской угрозы" - это как актер без сцены. Эстония, Литва, Латвия существуют только в контексте противостояния с Россией, без этого их никто не замечает. Вот и приходится выдумывать "12 минут вторжения" и грозить сбивать самолеты.