Сийярто: 28 августа подача российской нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба" будет восстановлена

28 августа будет восстановлена подача нефти из России в Венгрию по нефтепроводу "Дружба", который на прошлой неделе подвергся нападению Украины, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после разговора по телефону с первым заместителем министра энергетики РФ Павлом Сорокиным. Об этом информирует БЕЛТА.

"Ущерб, причиненный в результате украинского удара беспилотниками и ракетами по распределительной станции нефтепровода "Дружба", оказался настолько обширным, что восстановительные работы займут несколько дней. Мы обсудили ситуацию по телефону с первым заместителем министра энергетики России Павлом Сорокиным, который сообщил, что после долгих усилий найдено технологическое решение, которое позволит возобновить поставки нефти в Венгрию уже завтра - сначала в тестовом режиме и меньшими объемами", - написал глава МИД в Facebook.

Сийярто также сообщил, что внутренние коммерческие резервы нефти в Венгрии "пока сохраняются, поэтому стратегический резерв не пришлось использовать".

ВСУ на прошлой неделе нанесли несколько ударов беспилотниками и ракетами по инфраструктуре нефтепровода "Дружба" на российской территории. На время ремонта магистрали поставки нефти в Венгрию и Словакию были приостановлены.