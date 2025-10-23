Сийярто: Главы ЕС одержимы войной и избегают любых инициатив по урегулированию конфликта в Украине

Правительства стран Европейского союза одержимы идеей войны и уклоняются от любых мирных инициатив по урегулированию конфликта в Украине, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью газете The Washington Times, сообщает ТАСС.

"Европейский мейнстрим старается не допустить всего, что могло бы принести мир. Почему? Потому что Европа сейчас находится во власти военной психологии", - сказал глава венгерской дипломатии.