3.66 BYN
3.00 BYN
3.47 BYN
Сийярто: Главы ЕС одержимы войной и избегают любых инициатив по урегулированию конфликта в Украине
Автор:Редакция news.by
Сийярто: Главы ЕС одержимы войной и избегают любых инициатив по урегулированию конфликта в Украинеnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2f0ec777-d04a-4d68-bc49-0747333f93d0/conversions/bf07cbfc-003a-4209-99ae-99b0f5fe410b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2f0ec777-d04a-4d68-bc49-0747333f93d0/conversions/bf07cbfc-003a-4209-99ae-99b0f5fe410b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2f0ec777-d04a-4d68-bc49-0747333f93d0/conversions/bf07cbfc-003a-4209-99ae-99b0f5fe410b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2f0ec777-d04a-4d68-bc49-0747333f93d0/conversions/bf07cbfc-003a-4209-99ae-99b0f5fe410b-xl-___webp_1920.webp 1920w
Правительства стран Европейского союза одержимы идеей войны и уклоняются от любых мирных инициатив по урегулированию конфликта в Украине, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью газете The Washington Times, сообщает ТАСС.
"Европейский мейнстрим старается не допустить всего, что могло бы принести мир. Почему? Потому что Европа сейчас находится во власти военной психологии", - сказал глава венгерской дипломатии.
Он отметил, что Будапешт всегда готов выступить в качестве посредника для переговоров и сохраняет каналы связи с РФ открытыми. "Если вы откажетесь от каналов связи, вы откажетесь и от надежды на мир", - подчеркнул Петер Сийярто.