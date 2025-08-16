3.72 BYN
Сийярто: Мир становится безопаснее, пока существует диалог между США и РФ
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп заслуживают уважения за проведение саммита, потому что пока между странами идет диалог на высоком уровне, мир становится безопаснее. Такое мнение высказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, приводит его цитату РИА Новости.
"Мир становится безопаснее, пока существует диалог между США и Россией на высоком уровне, и за проведение этого саммита оба президента заслуживают уважения", - написал Сийярто в одной из соцсетей.
По его словам, на саммите еще раз было доказано, что конфликт в Украине может быть разрешен только за столом переговоров.
"Мира можно достичь только через переговоры, диалог и поддержание дипломатических каналов открытыми. Мы, венгры, отстаиваем эту позицию уже 3,5 года, выступая против Брюсселя и провоенных европейских политиков", - отметил Сийярто.
Представитель венгерского правительства Золтан Ковач написал в соцсети Х, что Путин и Трамп совершили давно назревший прорыв, и призвал "молиться, чтобы это стало началом дороги к миру".