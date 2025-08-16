Сийярто: Мир становится безопаснее, пока существует диалог между США и РФ

Фото: РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a0d88d97-2358-4bc5-be8a-7704b7ec86dc/conversions/2d2e72ec-ffdb-4dad-8680-1865a91ba54c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a0d88d97-2358-4bc5-be8a-7704b7ec86dc/conversions/2d2e72ec-ffdb-4dad-8680-1865a91ba54c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a0d88d97-2358-4bc5-be8a-7704b7ec86dc/conversions/2d2e72ec-ffdb-4dad-8680-1865a91ba54c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a0d88d97-2358-4bc5-be8a-7704b7ec86dc/conversions/2d2e72ec-ffdb-4dad-8680-1865a91ba54c-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп заслуживают уважения за проведение саммита, потому что пока между странами идет диалог на высоком уровне, мир становится безопаснее. Такое мнение высказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, приводит его цитату РИА Новости.

"Мир становится безопаснее, пока существует диалог между США и Россией на высоком уровне, и за проведение этого саммита оба президента заслуживают уважения", - написал Сийярто в одной из соцсетей.

По его словам, на саммите еще раз было доказано, что конфликт в Украине может быть разрешен только за столом переговоров.

"Мира можно достичь только через переговоры, диалог и поддержание дипломатических каналов открытыми. Мы, венгры, отстаиваем эту позицию уже 3,5 года, выступая против Брюсселя и провоенных европейских политиков", - отметил Сийярто.