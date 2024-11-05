Сийярто назвал опасными последние инициативы в НАТО, направленные на продолжение конфликта в Украине

Глава венгерского МИД, принимающий участие в совещании с коллегами из стран Североатлантического альянса в Брюсселе, считает, что они хотят, чтобы Украина воевала до самого последнего молодого солдата.

"На вчерашнем заседании Совета НАТО - Украина прозвучали жесткие предложения. Похоже, что некоторые лидеры теперь хотят, чтобы Украина воевала не просто до последнего солдата, а до последнего молодого солдата. То, что лидеры НАТО настаивают на снижении призывного возраста в Украине, одновременно удивительно и крайне опасно. Вместо снижения призывного возраста, поставок оружия и обучения (украинских солдат - прим. ред.) мы должны говорить о мире, прекращении огня и мирных переговорах", - написал Сийярто в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).