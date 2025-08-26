Скандал в Европе: зачем Киев разжигает конфликт с Венгрией и Словакией

В Европе все сильнее разгорается скандал между Будапештом и Киевом из-за украинских ударов по трубопроводу "Дружба". По нему Венгрия получает нефть из России, но после серии налетов поставки остановлены.

Зеленский делает недвусмысленные намеки: Киев всегда поддерживал дружбу с Венгрией, но теперь судьба "Дружбы" зависит уже от самой Венгрии, которая блокирует переговоры о принятии Украины в ЕС. Будапешт воспринимает это как энергетический террор, а стендап Зеленского - как прямые угрозы.

Удары ВСУ по трубопроводу равнозначны нападению на Венгрию и Словакию, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Европа начала новую "прокси-войну", в этот раз в отношении членов ЕС - самых неудобных для брюссельского руководства. В расход привычно пустили Украину, которая за неполный месяц уже трижды наносила удары по нефтепроводу "Дружба". Как итог - прокачка топлива в Венгрию и Словакию остановлена полностью. Энергетическая безопасность этих государств стоит под угрозой, ведь необходим ремонт, который займет время.

Будапешт и Братислава обратились в Еврокомиссию с призывом заставить Киев прекратить атаки, но там молчат. Не молчит только Зеленский, который предпочитает отвечать шутками: между Украиной и Венгрией всегда была дружба, но теперь ее продолжение зависит от позиции Будапешта. Глава МИД Украины и вовсе посоветовал Будапешту отказаться от российской нефти по примеру Европы. Неуместный юмор и язвительные комментарии в Венгрии не оценили.

Петер Сийярто

Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии:

"Итак, совершенно ясно, что говорит украинский президент. Здесь нет места никаким недоразумениям или интерпретациям. Он открыто, грубо и бесстыдно угрожал Венгрии. Зеленский ясно дал понять, что если Венгрия не займет проукраинскую позицию, подобную той, которую занимают Брюссель и Европейская народная партия в Европарламенте, то они продолжат нападения на нефтепровод "Дружба", имеющий важное значение для энергетической безопасности Венгрии".

Сийярто уверен, что таким образом Киев при молчаливой поддержке Брюсселя пытается оказать давление на Будапешт, чтобы заставить его изменить позицию в отношении конфликта в Украине и ее вступления в Евросоюз. То есть Венгрия должна занять такую позицию, которая полностью противоречит ее интересам. С ним согласен и премьер Виктор Орбан, который заявил, что "через шантаж, взрывы и угрозы в ЕС попасть нельзя". В администрации Орбана Киеву напомнили, что именно Венгрия и Словакия поставляют почти половину всей электроэнергии Украины.

Гергей Гуйяш, глава администрации премьер-министра Венгрии:

"Венгрия обеспечивает важную, значительную часть энергоснабжения Украины. Кроме того, мы были солидарны с Украиной, хотя венгерская позиция всегда была четкой и мирной, но мы осуществили крупнейшую гуманитарную акцию в истории Венгрии. Именно поэтому мы считаем, что Украина в долгу перед Венгрией, лишь в дополнение к этому Венгрия гарантирует безопасность энергоснабжения даже в области проводного электроснабжения".



В Словакии, которая является вторым крупнейшим поставщиком дизельного топлива в Украину, которое делают как раз из российской нефти, предупредили: Киев сам вредит своим интересам.

Юрай Бланар

Юрай Бланар, министр иностранных дел Словакии:

"Мы понимаем, что Украине тяжело, но для нас эта инфраструктура очень важна. Украина вредит сама себе, рискуя остаться без топлива. Наш национальный интерес - защитить эти поставки, поэтому мы открыто общаемся с украинской стороной. И я продолжу делать это на европейском уровне. Я не хочу никоим образом обострять ситуацию своими заявлениями. Я прежде всего призываю к прагматичному подходу".

Действительно тут атака уже даже не на суверенитет, а на здравый смысл. Дизель и солярка необходимы Украине для военной техники. Теперь власти Словакии заявляют, что поставок не предвидится. Но, видимо, даже это не остановит Киев, который и не скрывает своей причастности. В России удары ВСУ по нефтепроводу "Дружба" назвали "чистой воды бандитизмом".

Мария Захарова, официальный представитель МИД России:

"Любые удары по гражданской инфраструктуре, тем более по энергетическим объектам, должны вызывать негативную реакцию и сопровождаться призывами к прекращению подобной деятельности. Подобная деятельность квалифицируется в международном праве, в национальном праве многих государств, в международном праве в целом как террористическая".

Но в Европе делают вид, что их это не касается, и переводят стрелки.

Штефан Корнелиус, официальный представитель МИД ФРГ:

"Правительство не дает оценку этому нападению. Оно приняло его к сведению. Оно приняло к сведению реакцию, прозвучавшую из Словакии и Венгрии. Могу только сказать, что атаки России на украинскую энергетическую инфраструктуру годами приводили к серьезным проблемам с поставками. Евросоюз уже давно пытается диверсифицировать свои поставки энергии и успешно это делает".

В споре с Киевом Венгрия рассчитывает на поддержку Вашингтона. Недавно Орбан обнародовал ответное письмо американского президента Дональда Трампа, которому он пожаловался на действия Украины еще после первой атаки.

"Виктор, я не рад слышать это, я очень рассержен. Передай это и Словакии. Ты мой большой друг", - говорится в письме.