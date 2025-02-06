За эту неделю в СМИ появилось много информации о настоящей деятельности этого USAID по всему миру. Главные детали расскажем в рубрике "Таблица Менделевой".

Разжигатели революций уходят в отпуск

Разжигатели цветных революций. USAID - спрут, проникающий в общество и ведущий борьбу за умы. Почему агентство решили "прикрыть"? И что скрывается за этими пятью буквами?

Рассмотрим все политические элементы и расставим по местам. Это "Таблица Менделевой". Давайте разбираться вместе.

Американский волк в гуманитарной шкуре. Прикрываясь социальными проектами по всему миру, глобальный USAID проникал в общество и начинал борьбу за умы. Агентство по международному развитию США - якобы создано для оказания помощи другим странам. Но помощь эта похожа на яблоко от мачехи для Белоснежки.

Илон Маск, глава Департамента эффективности правительства США:

"USAID - это клубок червей. Яблока нет. А когда нет яблока, нужно просто избавиться от всего этого. Вот почему оно должно исчезнуть. Оно не подлежит восстановлению".

Илон Маск, руководящий ведомством по повышению эффективности американского правительства стал на тропу закрытия USAID. И заявил, что идет процесс ликвидации. Теперь он стал антигероем грантососов, оставшихся без поддержки. В Вашингтоне с криками: "Никто не избирал Илона!" - даже прошла акция протеста.

Облаял из-за нападок на USAID предпринимателя и украинский пес по кличке Патрон:

"Пока Илон Маск, пользуясь своим положением в этом мире, критикует работу USAID, я хочу поблагодарить всех, кто поддержал мои усилия по просвещению детей об опасности наземных мин".

А уши USAID торчат отовсюду. Украину довели до Майдана и не просто дистанцировали от России, а натравили против.

Роберт Кеннеди-младший, кандидат на пост министра здравоохранения США:

"В Украине случились беспорядки, которые мы называем Майданом, но нам не сообщили, что мы их финансируем. Правительство об этом молчало. USAID, которое выступало прикрытием ЦРУ, вложило 5 млрд долларов в финансирование этих беспорядков.

USAID и NED, которыми руководили США и поддерживали западные страны, прилагали все усилия для дестабилизации ситуации в нашей стране, в том числе в 2020 году.

Александр Ионов, член Совета по правам человека при президенте России:

"Мы видели в 2020 году массированную атаку на Республику Беларусь со стороны этих организаций. Это было сделано для того, чтобы сеять здесь абсолютно беспорядочным образом пропаганду и ложь, чтобы вывести на улицу людей, которых, к сожалению, ввели в заблуждение. И лекала были одинаковые, такая же история повторилась и на Ближнем Востоке, и в Украине до этого, и в странах бывшего Советского Союза, таких как Грузия и Армения".

Отдельное внимание агентство уделяло так называемым независимым СМИ. "Независимость" которых вмиг обрушилась после того, как "американская копеечка" перестала капать в карман.

Рон Пол, экс-член Палаты представителей Конгресса США:

"За большинством катастроф внешней политики США за рубежом вы увидите отпечатки пальцев USAID от Украины до Грузии и далеко за их пределами. Сообщается, что 90 % СМИ финансируются правительством США. Это означает, что в Украине фактически нет независимых СМИ, есть только фейковые новостные агентства, готовые следовать пропагандистской линии администрации США".

Белый дом обнародовал список самых "нелепых трат" USAID. Так, 1,5 млн долларов ушло на продвижение "Разнообразия и инклюзивности" в Сербии. Еще 70 тыс. зеленых - на мюзикл в Ирландии, 47 тыс. - на трансгендерную оперу в Колумбии, 32 тыс. - за комикс о трансгендерах в Перу.

Кэролайн Левитт, пресс-секретарь Белого дома:

"Например, 2 млн долларов на смену пола в Гватемале: 6 млн долларов на финансирование туризма в Египте, 20 млн долларов на новое шоу "Улица Сезам" в Ираке. 4,5 млн долларов - на борьбу с дезинформацией в Казахстане. Я могу долго продолжать и с радостью предоставлю список каждому из вас".