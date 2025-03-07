3.58 BYN
3.23 BYN
3.49 BYN
СМИ: Америка пригрозила Украине раскрытием случаев коррупции при отказе от ресурсной сделки
Обозреватель газеты The Washington Post Дэвид Игнатиус раскрыл информацию о том, что США угрожали Украине раскрыть случаи коррупции среди официальных лиц, если Киев откажется от сделки по полезным ископаемым, пишет ТАСС.
"Как сообщается, в качестве инструмента давления американцы также пригрозили раскрыть предполагаемые случаи коррупции среди чиновников. Мне рассказали, что Белый дом даже связывался с главным политическим соперником Зеленского генералом Валерием Залужным", - пишет обозреватель.
По словам Игнатиуса, вплоть до визита Зеленского в Белый дом "девизом" администрации США были слова "подпиши, подпиши, подпиши".
28 февраля Владимир Зеленский встретился в Белом доме с американским лидером Дональдом Трампом. Между ними произошла перепалка, во время которой президент США и вице-президент Джей Ди Вэнс обвинили Зеленского в неблагодарности и неуважении. Украинская делегация была вынуждена досрочно покинуть Белый дом по требованию вашингтонской администрации, двусторонние переговоры и запланированное подписание сделки по добыче украинских полезных ископаемых сорвались.
3 марта Трамп назвал в Truth Social "худшим заявлением" слова Зеленского о том, что до завершения конфликта на Украине еще очень далеко. Затем стало известно, что Вашингтон приостановил оказание военной помощи Киеву. Трамп во время выступления 4 марта перед обеими палатами Конгресса США сообщил, что получил от Зеленского послание о готовности к переговорам по мирному урегулированию конфликта на Украине. Зеленский указал, что готов в любое время подписать с США сделку по добыче украинских полезных ископаемых. В Вашингтоне связывали эту готовность с возможностью возобновления поставок американского оружия.