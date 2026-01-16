Как сообщают СМИ, инициатива мотивирована действиями Вашингтона, включая похищение венесуэльского президента Николаса Мадуро, угрозы вооруженной аннексии Гренландии и поддержку действий Израиля в Палестине.



В документе подчеркивается: "НАТО стало инструментом американского доминирования, нарушающим международное право". Вице-президент французского Нацсобрания призывает начать с выхода из военного командования альянса, как это сделал де Голль в 1966 году. Париж, вернувшись в структуру в 2009-м, теперь видит в США не союзника, а угрозу. Это предложение усиливает трещины в Атлантическом альянсе.