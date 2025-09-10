СМИ: Катар шокирован предательством США и Израиля после атак по Дохе

Катар пребывает в шоке от предательства США и Израиля, которые ранее обещали стране не трогать представителей радикального палестинского движения ХАМАС на его территории. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The Washington Post.

"В прошлом месяце Израиль и США обещали им (властям Катара - прим. ТАСС), что представители ХАМАС не будут подвергаться нападениям на их территории", - пишет газета со ссылкой на свои катарские источники. По данным издания, власти Катара "шокированы таким предательством".

WP также считает, что израильский удар в Дохе не только лишил Катар роли посредника, которую он играл в процессе урегулирования конфликта в секторе Газа, но и "самого надежного канала связи с лидерами ХАМАС в анклаве".

В МИД РФ заявили, что Москва расценивает израильский удар по столице Катара Дохе как грубое нарушение международного права и Устава ООН, посягательство на суверенитет и территориальную целостность независимого государства, а также шаг, ведущий к дальнейшей эскалации и дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке. Как отметили в дипведомстве, подобные методы борьбы с теми, кого в Израиле считают своими врагами и оппонентами, заслуживают самого решительного осуждения.