СМИ: Мерц обвинил Урсулу фон дер Ляйен в захвате власти в Евросоюзе

Страны ЕС ополчились против Еврокомиссии. Как пишет Bloomberg, у канцлера Германии Мерца произошел конфликт с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Он обвинил ее в захвате власти в Евросоюзе, поскольку фон дер Ляйен стала отдавать право Брюсселю решать ключевые вопросы в регионе.



Похожие конфликты возникали с Францией и Венгрией. Немецкий канцлер пытается вернуть часть полномочий Берлину. В частности, он считает, что именно правительства ЕС, а не Брюссель должны принимать решения о размещении военных в Украине и определяться с закупками вооружений. Мерц призывает к корректировке курса ЕС. Вместо Еврокомиссии тон должны вновь задавать национальные правительства.