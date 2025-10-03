3.69 BYN
2.99 BYN
3.51 BYN
СМИ: Мерц обвинил Урсулу фон дер Ляйен в захвате власти в Евросоюзе
Автор:Редакция news.by
СМИ: Мерц обвинил Урсулу фон дер Ляйен в захвате власти в Евросоюзеnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/09041e01-0230-4e06-879f-900a6b81f71d/conversions/7ba03bbb-08e7-4b12-b481-fcf2f8cfcb88-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/09041e01-0230-4e06-879f-900a6b81f71d/conversions/7ba03bbb-08e7-4b12-b481-fcf2f8cfcb88-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/09041e01-0230-4e06-879f-900a6b81f71d/conversions/7ba03bbb-08e7-4b12-b481-fcf2f8cfcb88-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/09041e01-0230-4e06-879f-900a6b81f71d/conversions/7ba03bbb-08e7-4b12-b481-fcf2f8cfcb88-xl-___webp_1920.webp 1920w
Страны ЕС ополчились против Еврокомиссии. Как пишет Bloomberg, у канцлера Германии Мерца произошел конфликт с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Он обвинил ее в захвате власти в Евросоюзе, поскольку фон дер Ляйен стала отдавать право Брюсселю решать ключевые вопросы в регионе.
Похожие конфликты возникали с Францией и Венгрией. Немецкий канцлер пытается вернуть часть полномочий Берлину. В частности, он считает, что именно правительства ЕС, а не Брюссель должны принимать решения о размещении военных в Украине и определяться с закупками вооружений. Мерц призывает к корректировке курса ЕС. Вместо Еврокомиссии тон должны вновь задавать национальные правительства.