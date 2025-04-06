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СМИ: Обвиняемый в покушении на Трампа пытался купить гранатомет в Украине
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СМИ: Обвиняемый в покушении на Трампа пытался купить гранатомет в Украинеnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5f40d59a-17db-4832-9123-12e5812468e4/conversions/7397f446-9441-43bb-a239-43f3c7263bdb-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5f40d59a-17db-4832-9123-12e5812468e4/conversions/7397f446-9441-43bb-a239-43f3c7263bdb-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5f40d59a-17db-4832-9123-12e5812468e4/conversions/7397f446-9441-43bb-a239-43f3c7263bdb-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5f40d59a-17db-4832-9123-12e5812468e4/conversions/7397f446-9441-43bb-a239-43f3c7263bdb-xl-___webp_1920.webp 1920w
Обвиняемый в покушении на Дональда Трампа Райан Уэсли Раут за месяц до задержания пытался приобрести в Украине ручной противотанковый гранатомет (РПГ) или зенитную ракету Stinger, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Newsweek, которое в свою очередь ссылается на обращение американского Минюста, поданное в суд штата Флорида.
Как отмечает издание со ссылкой на прокуроров, Раут общался по защищенному мессенджеру с человеком, который, как он считал, был с украинской стороны и у которого был доступ к боевому оружию.
"В одном из сообщений Раут, как отмечается, сделал запрос: "Пришлите мне РПГ или Stinger, и я посмотрю, что можно будет сделать..." - говорится в материале Newsweek.