СМИ: Обвиняемый в покушении на Трампа пытался купить гранатомет в Украине

Обвиняемый в покушении на Дональда Трампа Райан Уэсли Раут за месяц до задержания пытался приобрести в Украине ручной противотанковый гранатомет (РПГ) или зенитную ракету Stinger, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Newsweek, которое в свою очередь ссылается на обращение американского Минюста, поданное в суд штата Флорида.

Как отмечает издание со ссылкой на прокуроров, Раут общался по защищенному мессенджеру с человеком, который, как он считал, был с украинской стороны и у которого был доступ к боевому оружию.