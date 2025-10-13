Смотреть онлайнПрограмма ТВ
СМИ: почти половина поляков выступает за отставку Туска

Рейтинг премьера варшавского режима падает. Почти половина жителей Польши выступает за отставку Туска. Об этом пишет издание Wiadomości со ссылкой на соцопрос.

Согласно его результатам, 47 % респондентов поддержали отставку Туска и лишь 32 % процента против этой идеи. Причем за смену премьера чаще выступают молодые люди. В группе от 25 до 39 лет за отставку высказались почти 60 % опрошенных.

Призывы к отставке Туска также звучали на антимиграционном митинге. 11 октября его провела партия "Право и справедливость". Около 5 тыс. человек выразили неодобрение действиям польского правительства.

