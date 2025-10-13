3.69 BYN
СМИ: почти половина поляков выступает за отставку Туска
Автор:Редакция news.by
Рейтинг премьера варшавского режима падает. Почти половина жителей Польши выступает за отставку Туска. Об этом пишет издание Wiadomości со ссылкой на соцопрос.
Согласно его результатам, 47 % респондентов поддержали отставку Туска и лишь 32 % процента против этой идеи. Причем за смену премьера чаще выступают молодые люди. В группе от 25 до 39 лет за отставку высказались почти 60 % опрошенных.
Призывы к отставке Туска также звучали на антимиграционном митинге. 11 октября его провела партия "Право и справедливость". Около 5 тыс. человек выразили неодобрение действиям польского правительства.