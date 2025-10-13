СМИ: почти половина поляков выступает за отставку Туска

Рейтинг премьера варшавского режима падает. Почти половина жителей Польши выступает за отставку Туска. Об этом пишет издание Wiadomości со ссылкой на соцопрос.

Согласно его результатам, 47 % респондентов поддержали отставку Туска и лишь 32 % процента против этой идеи. Причем за смену премьера чаще выступают молодые люди. В группе от 25 до 39 лет за отставку высказались почти 60 % опрошенных.