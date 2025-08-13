3.72 BYN
СМИ: польские фирмы планируют сократить 80 тыс. рабочих мест
Автор:Редакция news.by
Антибелорусская и антироссийская позиция Варшавы дорого обходится простым полякам.
Местные СМИ бьют тревогу: польские фирмы планируют сократить до конца 2025 года 80 тыс. рабочих мест и уволить сотрудников. Число запланированных увольнений вдвое превышает аналогичные показатели прошлого года и даже больше, чем в период пандемии. Наиболее значительное сокращение персонала ожидается в химической промышленности и транспортном секторе.
По информации Главного статистического управления Польши, в марте 2025 года уровень безработицы в стране составил 5,4 %, а общее количество безработных превысило 830 тыс. человек.