СМИ: польские фирмы планируют сократить 80 тыс. рабочих мест

Местные СМИ бьют тревогу: польские фирмы планируют сократить до конца 2025 года 80 тыс. рабочих мест и уволить сотрудников. Число запланированных увольнений вдвое превышает аналогичные показатели прошлого года и даже больше, чем в период пандемии. Наиболее значительное сокращение персонала ожидается в химической промышленности и транспортном секторе.