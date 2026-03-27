СМИ: Украина может остаться без денег, если не получит новую западную помощь в течение двух месяцев
Украина может остаться без денег в бюджете, если не получит новую западную помощь в течение двух месяцев. Об этом сообщает Bloomberg. По оценкам, денег Киеву хватит до июня. А дальше начинаются сложности.
Военный кредит на 90 млрд евро от ЕС заблокировала Венгрия. Это осложнит для Киева получение займа в 30 млн евро от "Группы семи" на мероприятии Международного валютного фонда, который пройдет в апреле.
От самого МВФ Украина рассчитывает получить кредит в 7 млрд евро, но этому могут помешать разногласия между Верховной радой и офисом Зеленского. Есть проблемы и с закупками американского оружия за счет стран Европы. Лишь небольшое число стран оплачивает основную часть вооружений, и обращаться к ним за помощью Киеву становится все сложнее.