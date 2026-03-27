СМИ: Украина может остаться без денег, если не получит новую западную помощь в течение двух месяцев

Украина может остаться без денег в бюджете, если не получит новую западную помощь в течение двух месяцев. Об этом сообщает Bloomberg. По оценкам, денег Киеву хватит до июня. А дальше начинаются сложности.



Военный кредит на 90 млрд евро от ЕС заблокировала Венгрия. Это осложнит для Киева получение займа в 30 млн евро от "Группы семи" на мероприятии Международного валютного фонда, который пройдет в апреле.

