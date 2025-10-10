Состоялась первая официальная встреча президентов США и Финляндии

Прошла первая официальная встреча президентов США и Финляндии. Беседа длилась всего час. В ходе нее обсуждались американо-финские отношения, торгово-экономическое сотрудничество, а также украинский конфликт.

Как отмечали СМИ, Стубб выступал в роли посланника Брюсселя. Хозяин Белого дома лишь допустил возможное ужесточение антироссийских санкций. А своего он добился. Достигнута договоренность о приобретении США 11 финских ледоколов, а также заимствовании опыта Хельсинки в строительстве подобных кораблей.