3.69 BYN
3.00 BYN
3.49 BYN
Состоялась первая официальная встреча президентов США и Финляндии
Прошла первая официальная встреча президентов США и Финляндии. Беседа длилась всего час. В ходе нее обсуждались американо-финские отношения, торгово-экономическое сотрудничество, а также украинский конфликт.
Как отмечали СМИ, Стубб выступал в роли посланника Брюсселя. Хозяин Белого дома лишь допустил возможное ужесточение антироссийских санкций. А своего он добился. Достигнута договоренность о приобретении США 11 финских ледоколов, а также заимствовании опыта Хельсинки в строительстве подобных кораблей.
Между делом Трамп раскритиковал Испанию за недостаточную милитаризацию и предложил исключить страну из НАТО. Политик также опроверг слухи о сокращении американского военного контингента в Европе, отметил, что Штаты могут провести его передислокацию.