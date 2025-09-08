Макрону, возможно, придется уйти в отставку

Вечером 8 сентября в Национальном собрании Франции решат, выживет ли правительство Франсуа Байру. Этому бедолаге-премьеру, которого никто и не узнает в лицо, но при этом он держался как мог 9 месяцев, пророчат вылет - он не просто проиграет, а уйдет в отставку с позором.

Все происходит из-за его гениального плана - сэкономить 44 млрд евро, отменив индексацию пенсий, урезав здравоохранение и даже лишив французов выходных в День Победы и Пасхальный понедельник. При этом деньги на оборону будут только расти. Народ кипит, готовит забастовку на 10 сентября. "Заблокируем все, ни копейки не заплатим, на работу даже не выйдем", - говорят люди .

Оппозиция - левые с их 172 голосами и правые с 138 голосами - уже точит ножи. Журналисты подсчитали: 330 против, 40 воздержавшихся - и правительство в нокауте.

Французы задаются вопросом: почему они страдают, а элиты жируют? Это верно: президент Франции Эммануэль Макрон раздает миллиарды Украине, а дома нет ни пенсий, ни новых больниц. Экономика стонет, фондовый индекс страны падает, инвесторы бегут.

Государственный долг Франции составляет 3,4 трлн евро. The New York Times (NYT) сообщает, что Франция находится в невиданном кризисе с 1958 года. Все это больно бьет по главному пилоту этого падающего самолета - Эммануэлю Макрону. Его рейтинг рухнул до исторического дна - до смешных 15 %. Всего пару лет назад он позиционировал себя как спаситель Европы, а сегодня он не в состоянии спасти даже собственное лицо. Кого бы он ни назначил новым премьером, в парламенте его сожрут за пару часов. В пропасть летит уже 5-й премьер за два года. Кто будет следующим?

Полина Беккер, политолог (Россия):

"Вероятнее всего, что если 10 сентября начнутся протесты, возможен такой вариант, что Макрону придется уйти в отставку".

Пока в Версале депутаты будут решать судьбу Байру, настоящая Франция готовится к главному событию сентября - всеобщей забастовке 10 сентября. В последние годы это уже является национальной традицией и французским народным видом спорта. Граждане будут бастовать - ничего не покупать, не платить и не работать, блокировать все, что движется. Они будут требовать сохранения социальных благ, которые нечем финансировать.

Впрочем, это не чисто французская болезнь, а общеевропейский тренд. В Великобритании консерваторов после 14 лет власти люто ненавидят. В Германии коалиция зеленых и социал-демократов уверенно летит в пропасть. Европейские элиты, десятилетиями жившие в своем уютном мирке политкорректности и дешевых денег, вдруг обнаружили, что реальный мир, с войнами и кризисами, которые Европа охотно начинала, стучится уже в ее дверь. Расплачиваться за эти ошибки приходится обычным людям. Но те, как выясняется, не готовы молча нести этот крест.