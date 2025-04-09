Совет Евросоюза утвердил первый пакет пошлин на товары США

Совет Европейского союза утвердил первый пакет пошлин на товары США. Действие пошлин начнется 15 апреля. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Совета ЕС.

"Страны ЕС проголосовали в поддержку предложения Еврокомиссии о введении торговых контрмер против США", - говорится в заявлении. В документе подчеркивается, что эти тарифы вводятся в ответ на первый блок "американских тарифов на сталь и алюминий" и "начинают взиматься с 15 апреля".

Ранее Еврокомиссия объявила, что следующий пакет тарифов вступит в силу 15 мая, дальнейшие пошлины будут вводиться до 1 декабря.

В заявлении не раскрываются все детали новых тарифов - они, как и в случае с антироссийскими санкциями, будут официально подтверждены только после публикации в "Официальном журнале ЕС", однако ряд СМИ, в частности агентство Bloomberg, сообщили, что тарифы составят до 25 % и будут действовать в отношении американского импорта в ЕС объемом 21 млрд евро.

Меры будут распространяться на сельскохозяйственные и промышленные товары, такие как соя, мясо, табак, железо, сталь и алюминий, а также знаковые для США товары, включая мотоциклы Harley-Davidson и джинсы Levi Strauss. В отношении бурбона (кукурузный виски) тарифы введены не были, хотя этот продукт входил в изначальный список Еврокомиссии. Однако в ответ США пригрозили 200 % пошлинами на европейское вино, на что не рискнули пойти Италия и Франция.