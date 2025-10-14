Совет по высшему образованию в Латвии могут упразднить ради экономии 130 тыс. евро

Правительство Латвии планирует распустить Совет по высшему образованию. Цель известна: сократить расходы для военной сферы: при этом сэкономить удастся колоссальные 130 тыс. евро.

Соответствующий законопроект Министерства образования и науки был поддержан латвийским правительством, против выступил отраслевой профсоюз. Его не поставили в известность о решении устранить Совет по высшему образования. Как отмечают в профсоюзе, данное решение существенно навредит системе образования Латвии.