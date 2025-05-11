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Советы-"поработители" и немцы-"освободители": как и зачем в Молдове и Прибалтике искажают историю
С чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре. Почти так, только она начинается с истории, памяти о предках, светлых и траурных днях. Невозможно взмахом волшебной палочки стереть нелицеприятные страницы летописи, оставив лишь те, что диктует повестка.
Однако идеологические оппоненты переписывают историю на ходу, заставляя целые поколения забыть о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны, отбирая его славу себе. Этому учат и своих детей.
Давиде Каккионе, член Международного антифашистского каравана (Италия):
"Уже прошло много лет, как Запад начал зачеркивать историческую память. И даже борьба итальянских партизан исчезает из итальянских учебников. Кино, культура - все меняется. Все это началось много лет назад. В последнее время нам постоянно пытаются подсунуть идею, что это союзники выиграли Вторую мировую войну, и принизить значение Победы СССР. Союзники участвовали в борьбе за освобождение от нацизма, но именно Советский Союз его победил".
Казалось бы, бесспорный факт, что именно Советский Союз положил на алтарь Победы самую большую жертву, но почему-то это не дает покоя прибалтийским соседям Беларуси, которые с остервенением уничтожают все, что напоминает о нашем общем прошлом, - исторические факты, названия улиц или памятники.
Кадры сноса памятников каждый из нас видел десятки раз. Война с историей на Западе идет полным ходом, в том числе и за разум детей. В разделах школьных учебников, посвященных временам коричневой чумы, откровенно звучит поднадоевший лейтмотив: жили себе счастливо три маленькие страны, пока не пришли "злые" Советы и "не поработили" их. А вот белые и пушистые немцы оказались освободителями, а потом, неожиданно, угнетателями. По крайней мере такая информация дана в книге под названием "История Литвы".
В Эстонии тоже знатно поглумились над историей, и в учебнике для 9-го класса прямо говорится, что эстонцы сознательно и добровольно боролись против советского народа.
Потом, правда, авторы немного исправились и заявили, что все же для вербовки эстонских солдат немцы применяли принудительную мобилизацию. Вот только почему-то так называемый эстонский легион решил стать лучшим учеником гитлеровцев, а потому, как отмечается, сражался очень храбро.
Если же говорить про Латвию, то тут дело - "труба". Там приспешников нацистов откровенно героизируют, чему помогают и марши легионеров СС, регулярно проводимые в республике, или фильмы, обеляющие латышский легион. Один из таких создан при поддержке небезызвестного фонда Сороса.
Впрочем, с прибалтами давно все стало понятно. Их преступные правительства захватили в заложники миллионы граждан. Неудивительно, что многие из граждан Литвы, Латвии и Эстонии уже уехали в поисках свободы, а другие же, в силу обстоятельств, стали жертвами режима.
"Тенденция к переписыванию истории, к уравниванию преступников, объявленных таковыми Нюрнбергским трибуналом, и освободителей Европы, достаточно давно происходит в Прибалтике, в Польше, в ряде других стран Европейского союза. Это тенденция, с которой необходимо очень жестко бороться", - отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Но пока бороться в полную силу не получается. На путь прибалтов уже стала и Молдова. Там в новом учебнике по истории Сталинградскую битву называют "катастрофой" и обеляют роль Румынии во Второй мировой войне. Факт, что румынские войска были оккупантами в Молдове, полностью игнорируется. Они якобы "воевали на румынской земле, освобождая Бессарабию и Северную Буковину".
Нина Димогло, журналист (Молдова):
"Вышел новый учебник по истории Румынии, где оправдывают фашистов, в том числе одного из лидеров фашизма в Румынии господина Йона Антонеску, который был признан международным трибуналом военным преступником. В книге говорится, что не был он уж и таким плохим, то есть там уже пытаются исказить историю".
Но искажают не только историю, но и суть народа. Авторы нового учебника прямо заявляют, что молдаване вообще не существуют как отдельная нация.
Ранее слово "молдавский" было удалено и из официального употребления и переименовано в "румынский".
Вот так, стирая прошлое, переписывая историю, народ лишают не только своих корней, но и памяти, без которой любое общество обречено на повторение ошибок и дальнейшую трагедию.
29 апреля 2025 года в Волгограде Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Великая Победа - священна. Правда о Великой Отечественной войне - наш щит, и держать его в своих руках - большая честь и ответственность. "Нам надо об этом помнить. Как только забудем путь к Хатыни, Сталинграду, Брестской крепости, все вернется снова, мгновенно, даже не заметим, поэтому мы должны, зубами вцепившись, держаться за эту историческую память", - подчеркнул в своей речи белорусский лидер.
А ведь Президент абсолютно прав. Очень не хотелось бы на собственном опыте узнать, что пережили деды и прадеды. Пусть их великая жертва будет последней во имя свободы и жизни других. Наша же святая обязанность - беречь память, правду и никому не позволить ее осквернить. И пока их подвиг в наших сердцах, герои будут жить вечно.