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Спецпосланники президента США Трампа Уиткофф и Келлог 15 мая отправятся в Стамбул
Спецпосланники президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и Кит Келлог 15 мая отправятся в Стамбул, где должны пройти переговоры России и Украины. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
"Старшие посланники президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и Кит Келлог в четверг отправятся в Стамбул для возможных переговоров о том, как положить конец войне ", - сообщили Reuters три источника, знакомых с планами.
Ранее Уиткофф заявлял, что Трамп в ультимативной форме настаивает на прямых переговорах Москвы и Киева, в противном случае Вашингтон выйдет из переговорного процесса.
Российский лидер Владимир Путин 11 мая предложил властям в Киеве возобновить без предварительных условий прямые переговоры, прерванные Украиной в 2022 году. К диалогу предлагается приступить уже 15 мая в Стамбуле. Впоследствии Трамп призвал Украину незамедлительно принять предложение России.