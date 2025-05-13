Спецпосланники президента США Трампа Уиткофф и Келлог 15 мая отправятся в Стамбул

Спецпосланники президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и Кит Келлог 15 мая отправятся в Стамбул, где должны пройти переговоры России и Украины. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

"Старшие посланники президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и Кит Келлог в четверг отправятся в Стамбул для возможных переговоров о том, как положить конец войне ", - сообщили Reuters три источника, знакомых с планами.

Ранее Уиткофф заявлял, что Трамп в ультимативной форме настаивает на прямых переговорах Москвы и Киева, в противном случае Вашингтон выйдет из переговорного процесса.